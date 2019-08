Kosovo: Partito democratico, approvata all’unanimità candidatura Kadri Veseli a premier

- Il Consiglio direttivo del Partito democratico del Kosovo (Pdk) ha approvato all’unanimità la candidatura di Kadri Veseli, leader della formazione ed ex presidente del parlamento di Pristina, alla carica di primo ministro. Lo riferisce la stampa del paese balcanico, aggiungendo che il numero due del partito, Hajredin Kuci, ha dichiarato che Veseli “è pronto a sacrificare la sua stessa vita per la libertà e l’indipendenza del Kosovo”. “Abbiamo scelto una persona che sarà sicuramente in grado di dare un futuro al nostro paese”, ha aggiunto. (segue) (Kop)