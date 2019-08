Kosovo: elezioni politiche, vertici Ldk sceglieranno oggi candidato del partito

- I vertici della Lega democratica del Kosovo (Ldk) si riuniranno oggi per stabilire chi sarà il candidato della formazione alle prossime elezioni politiche. Lo riferiscono i media balcanici. Secondo quanto si apprende dal quotidiano “Telegrafi”, Vjosa Osmani potrebbe essere una scelta probabile ma non è ancora chiaro se i vertici del partito si esprimeranno in suo favore. (Kop)