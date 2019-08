Kosovo-Croazia: accordo di cooperazione nel settore dell'istruzione

- Il ministro ad interim dell'Istruzione, della scienza e della tecnologia kosovaro, Shyqiri Bytyqi e l'ambasciatore croato in Kosovo, Marija Kapitanovic hanno firmato oggi un accordo di cooperazione tra i due paesi nel campo dell'istruzione secondaria e superiore. Lo riferisce l’agenzia di stampa albanese “Ata”. Nel suo discorso, Bytyqi ha affermato che "questo accordo viene alla luce degli impegni congiunti, che saranno di grande beneficio per i giovani di entrambi i paesi, sottolineando che questo accordo è di cruciale importanza per la cooperazione Kosovo-Croazia nel campo dell'istruzione secondaria e superiore".(Kop)