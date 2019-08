Infrastrutture: Serbia, attesa oggi apertura offerte per costruzione Corridoio Morava

- E' prevista per la giornata odierna l'apertura delle offerte nell'ambito della gara indetta dal governo serbo per la costruzione del cosiddetto Corridoio della Morava, in Serbia centrale: lo ha detto oggi il ministro serbo delle Infrastrutture, Zorana Mihajlovic, secondo quanto riporta la stampa locale. I lavori per la realizzazione dell'opera, ha aggiunto il ministro, potrebbero cominciare già a settembre. "La commissione preposta esaminerà le offerte, dopo di che nell'arco di 10-15 giorni dovrebbe essere presa una decisione", ha osservato il ministro. Lo scorso 5 agosto il ministero delle Infrastrutture della Serbia ha pubblicato la gara pubblica per la scelta di un partner strategico nella realizzazione della sezione autostradale Pojate-Preljina denominata Corridoio della Morava. Secondo quanto riporta la stampa locale, la sezione sarà lunga 112 chilometri e larga 30 metri, con 84 ponti e 26 cavalcavia. (segue) (Seb)