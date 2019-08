Brasile: ministro Difesa su Amazzonia, situazione "non è fuori controllo"

- La situazione degli incendi in Amazzonia non è "semplice" ma "non è fuori controllo". Lo ha detto il ministro della Difesa del Brasile, Fernando Azevedo, al termine di una riunione convocata dal presidente Jair Bolsonaro per fare il punto sull'emergenza che da settimane colpisce la regione. La situazione "non è semplice", ha detto Azevedo segnalando però che il governo "ha agito con rapidità" e che si è già registrata una diminuzione dei fuochi nella regione. "È difficile? Lo è, ma la stiamo seguendo, non è fuori controllo", ha detto il ministro citato da "Agencia Brasil". I principali interventi del governo, ricorda la testata, sono stati presi con lo spiegamento delle Forze armate grazie al decreto di tipo Glo (Garanzia di legge e ordine), previsto dalla Costituzione per consentire l’uso di risorse militari per finalità di ordine pubblico. Alla riunione, chiusa nella serata di lunedì, oltre ad Azevedo e al presidente erano presenti il ministro della Giustizia, Sergio Moro, il ministro degli Esteri Ernesto Araujo e della Casa Civile, Onyx Lorenzoni. (segue) (Brb)