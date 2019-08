Brasile: ministro Difesa su Amazzonia, situazione "non è fuori controllo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intervento delle forze armate può essere disposto solo a seguito di una richiesta esplicita del governatore dello stato interessato. Senza una richiesta ufficiale dei governatori, le forze armate possono operare solo nelle aree federali, aree protette e terre indigene. Al momento, gli stati che hanno trasmesso richiesta ufficiale a Planalto sono otto, collocati ad arco sul confine occidentale che il paese ha con la Bolivia, il Perù, la Colombia e il Venezuela: Amazonas, Rondonia, Roraima, Parà, Tocantins, Acre, Amapà e Mato Grosso. "Lo stato di Amazonas è in una situazione buona, il Roraima anche. Rondonia preoccupava un po' di più ma abbiamo più di mille persone in azione e 15 aerei per combattere le fiamme. Preoccupa un po' lo stato di Parà", ha detto Azevedo. (segue) (Brb)