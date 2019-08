Brasile: ministro Difesa su Amazzonia, situazione "non è fuori controllo" (3)

- Le autorità segnalano che la riduzione dei fuochi è già visibile dalle fotografie satellitari della regione, esaminate nel corso della riunione, e che il governo ha comunque intenzione di effettuare una missione sui luoghi dell'emergenza. "A partire da metà settimana è possibile che verrà inviata una squadra in loco per verificare l'evoluzione positiva dei lavori svolti", ha detto il portavoce della presidenza della Repubblica, Otavio Rego Barros, non chiarendo se alla missione farà parte o meno lo stesso presidente Bolsonaro. Nel fine settimana il ministero dell'Economia, su richiesta del ministero della Difesa, aveva approvato lo sblocco immediato di 38,5 milioni di real (circa 8,3 milioni di euro). In precedenza il presidente Bolsonaro aveva reso nota l'entrata in funzione degli aerei militari per scaricare acqua sulla foresta in fiamme. Si tratta di due aerei C-130 Hercules, dotati di cinque serbatoi e in grado di trasportare fino a 12 mila litri di liquido (acqua e sostanze chimiche che rallentano la combustione). (segue) (Brb)