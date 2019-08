Libia: forze Sarraj, “respinto tentativo di avanzata di Haftar a Gharian”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze del Governo di accordo nazionale (Gna) fedeli al premier Fayez al Sarraj hanno respinto un tentativo dell'Esercito nazionale libico (Lna) comandato da Khalifa Haftar di avanzare verso strategica cittadina libica di Gharian, a sud di Tripoli. A dirlo è stato Mohamed Qanunu, portavoce dell’operazione militare “Vulcano di rabbia” lanciata dalle forze del Gna per contrastare l’avanzata del generale Haftar nella Libia occidentale. "Le forze di Haftar hanno tentato di avanzare verso Gharian con la copertura aerea degli Emirati Arabi Uniti per ottenere una vittoria di Pirro che avrebbe aumentato loro il morale", ha detto Qanunu in una dichiarazione ufficiale. "Durante gli scontri, le forze del Gna a Gharian hanno ricevuto rinforzi per respingere l'attacco condotto dai militanti di Haftar alla periferia della città. Le zone prese al mattino dalle forze nemiche sono state recuperate e un comandante delle forze di Haftar è stato catturato sul campo", ha aggiunto il portavoce. Gharian, importante snodo per i rifornimenti situato circa 80 chilometri a sud di Tripoli, è da circa due giorni al centro di un duro confronto militare tra del Gna e dell’Lna. (segue) (Lit)