Libia: forze Sarraj, “respinto tentativo di avanzata di Haftar a Gharian” (2)

- Gharian è stata conquistata dalle forze del Governo di accordo di accordo nazionale alle fine di giugno. Si è trattato della prima, importante vittoria sul campo per gli uomini fedeli al premier Sarraj, passati alla controffensiva dopo l’assedio della capitale Tripoli da parte delle forze di Haftar iniziato lo scorso 4 aprile. Un’inchiesta del quotidiano statunitense “The New York Times” ha rivelato che quattro missili anticarro Javelin “made in Usa” trovati dagli uomini del Gna nel comando di Haftar a Gharian erano stati venduti alla Francia nel 2010. Il ministro della Difesa francese ha fatto sapere che i missili erano “effettivamente francesi”, ma erano “danneggiati e fuori uso”. Le autorità di Parigi non hanno saputo spiegare perché questi missili del valore di circa 170 mila dollari ciascuno fossero finiti in mano alle forze della Cirenaica impegnate nella campagna militare di Tripoli. (Lit)