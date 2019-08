Russia-India: ministro Esteri Jaishankar in visita a Mosca oggi e domani

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, sarà in visita in Russia oggi e domani, per la prima volta da quando ha assunto l’incarico, a fine maggio. Arriverà da Budapest, dove ha incontrato il ministro degli Esteri dell’Ungheria, Peter Szijjarto, e tenuto un discorso alla Conferenza degli ambasciatori ungheresi. A Mosca il responsabile della diplomazia indiana incontrerà l’omologo russo, Sergej Lavrov. Al centro dell’incontro la prossima visita del premier indiano, Narendra Modi, a Vladivostok per partecipare, col presidente russo, Vladimir Putin, al quinto Forum economico orientale e al ventesimo vertice annuale bilaterale. Inoltre, saranno discusse questioni regionali e internazionali di comune interesse. Jaishankar incontrerà anche il vicepremier russo Jurj Borisov. I due presiederanno la Commissione intergovernativa indo-russa per la cooperazione tecnica ed economica. Infine, Jaishankar terrà una conferenza al Valdai International Discussion Club sul tema delle prospettive dell’Indo-Pacifico. (segue) (Rum)