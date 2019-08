Iran: Rohani invita Trump a "fare il primo passo" revocando le sanzioni

- Il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, ha invitato gli Stati Uniti a "fare il primo passo con la revoca di tutte le sanzioni" contro il suo paese. In un discorso trasmesso dall’emittente televisiva pubblica, il capo dello Stato ha spiegato che la prima cosa da fare è “ritirare tutte le sanzioni illegali, ingiuste e sbagliate contro la nazione iraniana”. Le parole del leader della Repubblica islamica seguono l’apertura fatta ieri al G7 dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale si è detto possibilista su un incontro con Rohani con “le corrette e giuste circostanze”. Il capo della Casa Bianca ha spiegato nel frattempo l’Iran dovrebbe “divenire un attore positivo”, ovvero impegnarsi rinunciare allo sviluppo di ordigni nucleari, di missili balistici e fermare il sostegno ai gruppi armati in varie parti del Medio Oriente. Il presidente statunitense ha comunque ammesso di avere "buoni presentimenti", osservando che gli iraniani non "possono fare ciò che stanno affermando" perché "incontreranno davvero una risposta violenta e forte". (Irt)