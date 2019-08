Singapore-Turkmenistan: presidente Berdimuhamedov, promettente partnership economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Turkmenistan vede Singapore come un promettente partner commerciale ed economico. Lo ha dichiarato il presidente turkmeno Gurbanguly Berdimuhamedov durante un incontro con la comunità imprenditoriale di Singapore, secondo quanto riferito dall’emittente televisiva “Altyn Asyr”. La delegazione governativa del Turkmenistan si trova da ieri in visita di Stato a Singapore. L'anno scorso, il volume dell’interscambio è stato pari a 102,8 milioni, ha spiegato il capo dello Stato turkmeno, secondo cui dal primo luglio 2019, sei progetti di investimento con partecipazione di capitali singaporiani sono stati avviati nel paese centro-asiatico. "I dati presentati non riflettono appieno il potenziale di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa", ha affermato il presidente turkmeno, esprimendo fiducia nel fatto che gli accordi raggiunti nel forum congiunto recentemente organizzato serviranno da base per ulteriori lavori produttivi. Durante l'incontro ha avuto luogo uno scambio di opinioni sulle prospettive di cooperazione nel settore degli idrocarburi, nell'industria chimica, nel settore finanziario, nel settore dei trasporti, nell'agricoltura e nella gestione delle risorse idriche. I rappresentanti di compagnie e società singaporiane, fra cui figurano aziende leader mondiali nella produzione di prodotti ad alta tecnologia, hanno presentato le loro proposte di cooperazione a lungo termine. (Res)