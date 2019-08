Migranti: Libia, governo vuole migliorare le condizioni nei centri di detenzione

- Il ministero dell'Interno del Governo di accordo nazionale (Gna) con sede a Tripoli ha dichiarato di voler "migliorare le condizioni di salute e combattere le malattie infettive nei centri di detenzione per migranti". Il viceministro per gli Affari interni dell'immigrazione, Mohammed al Shibani, ha incontrato i vertici del Centro per il controllo della salute mentale per discutere dell'istituzione di “un meccanismo d'azione congiunto” per migliorare le condizioni sanitarie e combattere le malattie infettive all’interno dei centri. Lo ha reso noto lo stesso dicastero dell’Interno libico in un post pubblicato su Facebook. Lo scorso primo agosto, il ministro dell’Interno Fathi Bashagha ha disposto la chiusura di tre centri di detenzione per migranti ad Al Khoms (circa 120 chilometri a est della capitale), Misurata (la città-Stato del golfo della Sirte alleata del governo libico riconosciuto dalle Nazioni Unite) e Tajura (struttura colpita lo scorso 2 luglio dai raid aerei del generale Khalifa Haftar che avevano causato almeno 53 morti e 130 feriti). Nel mese di giugno, Medici senza frontiere (Msf) aveva lanciato l’allarme su una catastrofe sanitaria dopo la morte di almeno 22 persone per malattie, probabilmente tubercolosi, nei centri di detenzione di Zintan e Gharian, che si trovano nel Gebel Nefusa, una regione montagnosa a sud di Tripoli. (Res)