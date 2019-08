Cultura: Fondazione Italia Giappone, al via la Japan Week a Venezia

- Ponente e Levante si uniscono a Venezia, da oggi sino al 6 settembre, per confrontarsi e intrecciare le loro competenze politiche, economiche, ambientali, accademiche, culturali, artistiche e di produzione cinematografica nella kermesse della Japan Week in Venice, organizzata dalla Fondazione Italia Giappone, con la cooperazione del Comune di Venezia, la collaborazione della Venice International University (Viu) e il sostegno delle ambasciate giapponese presso la Repubblica italiana e italiana in Giappone. Sette giorni di iniziative e seminari in una città che fra le prime in Occidente interloquì con l’Impero del Sol Levante, sviluppando con esso importanti interscambi commerciali e che, rivendicando tale ruolo ‘primigenio’, si propone come fucina di iniziative, proiettate verso un futuro di capitalismo dal volto etico. Quasi per una congiunzione astrale favorevole, la 76ma Mostra del Cinema di Venezia si aprirà, il 28 agosto, con il film "The Truth" del regista Hirokazu Koreeda, interpretato da Catherine Deneuve, Juliette Binoche ed Ethan Hawke. Il programma della Japan Week in Venice sarà illustrato oggi, alle ore 11.30 a Ca’ Farsetti, sede del Comune di Venezia, dalla presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, dal presidente della Fondazione Italia Giappone e della Viu, l’ambasciatore Umberto Vattani, e da alcune personalità delle istituzioni e degli organismi che parteciperanno alla Japan Week in Venice. (Com)