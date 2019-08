Asia: vicesegretario di Stato Usa Stilwell parte per visite a Timor Est, Indonesia, Brunei e Singapore

- Il vicesegretario di Stato Usa, David Stilwell, sarà impegnato da oggi al 7 settembre in un viaggio ufficiale che lo porterà a Timor Est, Indonesia, Brunei e Singapore, le prime visite in quei paesi da quando ha assunto il nuovo incarico. Lo rende noto un comunicato stampa del dipartimento di Stato. Stilwell si recherà a Dili dal 29 al 31 agosto, dove incontrerà il presidente della Repubblica Democratica di Timor Est, Francisco Guterres, insieme ai ministri degli Esteri e della cooperazione, della Difesa e dell'Interno. Dal primo al 3 settembre, il vicesegretario sarà a Giacarta per incontrare alti funzionari dei ministeri degli Esteri e degli Affari marittimi, nonché rappresentanti degli uffici del presidente e del vicepresidente. A Bandar Seri Begawan dal 3 al 4 settembre, Stilwell incontrerà alti funzionari del governo bruneiano, tra i quali il viceministro degli Esteri, per discutere delle relazioni bilaterali. L'assistente segretario discuterà inoltre della cooperazione in materia di sicurezza tra Stati Uniti e Brunei ed esplorerà i modi per rafforzare i legami economici e ulteriori connessioni culturali ed educative. (Was)