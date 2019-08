Libia: Consiglio di Stato, “continueremo a respingere l'aggressione a Tripoli”

- L’Alto Consiglio di Stato di Tripoli, il “senato” libico che fa da contraltare alla Camera dei rappresentanti di Tobruk, continuerà "a respingere l'aggressione militare contro Tripoli". Lo ha reso noto oggi l’ufficio stampa dell’istituzione libica in una dichiarazione ufficiale. Il riferimento è alle operazioni militari lanciate il 4 aprile scorso dall’Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar, per sottrarre Tripoli dal controllo delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna) fedeli al primo ministro Fayez al Sarraj. “Il Consiglio di Stato è aperto alle iniziative politiche avanzate in precedenza, previa l’esclusione di alcune parti”, riferisce ancora l’organo consultivo libico. Si tratta di un’apertura al ripristino dei negoziati politici ma senza la partecipazione di Haftar, reo di aver tentato un golpe militare proprio mentre le Nazioni Unite stavano per organizzare una grande conferenza di riconciliazione nazionale nella “città bianca” di Ghadames, al confine con l’Algeria. (Lit)