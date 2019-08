Giappone-Iran: ministro Esteri iraniano Zarif a Tokyo

- Il ministro degli Esteri dell’Iran, Mohammad Javad Zarif si trova in visita in Giappone da oggi, nell’ambito di un viaggio ufficiale nella regione asiatica in un contesto di forte tensione nel Golfo Persico. Zarif incontrerà oggi a Yokohama l’omologo giapponese Taro Kono. Domani il capo delal diplomazia iraniana incontrerà invece il primo ministro Shinzo Abe, discutendo l’ipotesi della partecipazione di Tokyo a una coalizione internazionale a guida Usa per la sicurezza nello Stretto di Hormuz. Domenica Zarif ha fatto tappa a Pechino, e dopo la sosta in Giappone farà tappa in Malesia. (segue) (Git)