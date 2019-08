Puglia: Borraccino, al via la ricognizione delle are Zes inserite nella perimetrazone

- "Le Zes pugliesi sono entrate nella fase più operativa. Dopo l'approvazione delle delibere regionali dei due Piani di sviluppo strategici interregionali, avvenuta per la jonica in data 29 marzo 2019 e per l'adriatica in data 7 maggio 2019, prontamente si sta procedendo alla fase pratica". Lo ha dichiarato in una nota l'assessore regionale pugliese Borraccino. "L'iter - ha proseguito Borraccino - ha comportato alcuni passaggi doverosi, gestiti con impegno da tutta la struttura dell'assessorato regionale allo Sviluppo economico. A partire dal 17 maggio scorso è stato avviato, come da rituale comunicazione del Soggetto Coordinatore, il lavoro di stesura dell'Avviso pubblico avente ad oggetto l'assegnazione degli ettari residui e non assegnati delle Zone Economiche Speciali Interregionali Ionica e Adriatica. In data 27/05/2019 presso l'Autorità di sistema portuale ionica si è tenuto un incontro di coordinamento interregionale per la definizione del percorso propedeutico allo sviluppo del regolamento di funzionamento del Comitato d'indirizzo e per la statuizione dei principi cardine del Regolamento sul funzionamento della Zes. In data 04/06/2019 è pervenuto il parere favorevole del Mit e il parere favorevole con osservazioni del Mef per l'istituzione della Zes interregionale Adriatica. In data 6/06/2019, è stato reso noto il Dpcm istitutivo della Zes interregionale Ionica, trasmesso con nota della presidenza Consiglio dei ministri Prot:Dica 0013840 P-4.8.3.7, del 19 luglio 2019. Tempestivamente ci siamo attivati per organizzare gli eventi promozionali, il primo dei quali si è tenuto il 12/07/2019, presso una gremitissima sala della Camera di commercio di Taranto. In quell'occasione abbiamo anche comunicato, agli Enti Locali potenzialmente interessati, la pubblicazione dell' Avviso pubblico per l'assegnazione delle aree residue delle Zone economiche speciali interregionali sia jonica che adriatica". (segue) (Ren)