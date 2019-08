Puglia: Borraccino, al via la ricognizione delle are Zes inserite nella perimetrazone (2)

- "In data 18/07/2019 - ha sottolineato l'assessore - è stata assunta la Determinazione del dirigente della Sezione attività economiche n. 155, pubblicata in Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 25/07/2019, con la quale si è proceduto alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per l'attribuzione delle aree disponibili e non ancora assegnate delle Zone economiche speciali interregionali Ionica e Adriatica. Con nota n. 1416/A del 19/07/2019 veniva trasmesso il decreto istitutivo della Zes Interregionale jonica (Dpcm 6 giugno 2019), corredato dal visto di regolarità apposto dalla Corte dei Conti. In data 30/07/2019 si procedeva all'evento illustrativo, presso la Camera di commercio di Taranto, al quale partecipavamo oltre ai referenti della Regione Puglia, nelle sue articolazioni e organi competenti, l'Adsp Ionio. In data 1/08/2019 aveva luogo presso il comune di Matera un incontro tra gli addetti ai lavori di ambo le Regioni e dell' Adsp competente. In data 2/08/2019 presso la presidenza del Consiglio dei ministri aveva luogo la Cabina di Regia nazionale Zes. In data 6/08/2019 si è provveduto a richiedere a tutti gli Enti locali inseriti nel perimetro Zes di ottemperare alla richiesta, di cui alla nota del Dpcoa, di trasmettere l'elenco delle aree inserite nel perimetro della Zes con riferimenti catastali pertinenti ed ulteriori dati identificativi complementari. E' stata fornita apposita scheda di ricognizione territoriale fissando al giorno 2 settembre pv il termine di scadenza per l'invio. In data 29 luglio 2019 con nota n. 1474 /P il ministro per il Sud ha comunicato il parere favorevole all'istituzione della Zes interregionale Adriatica". (segue) (Ren)