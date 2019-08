Puglia: Borraccino, al via la ricognizione delle are Zes inserite nella perimetrazone (3)

- "In data 31/07/2019 si procedeva ad evento illustrativo - ha continuato l'assessore pugliese - presso la Fiera del Levante di Bari. Partecipavano all'evento oltre la Regione Puglia, nelle sue articolazioni e organi competenti, l'Adsp Levante. In data 6 agosto si è provveduto, a cura degli uffici regionali, a tutti gli adempimenti propedeutici all'adozione del Dpcm istitutivo della Zes interregionale adriatica, richiedendo a tutti gli Enti locali inseriti nel perimetro, seppur ancora non formalmente istituito, di ottemperare alla richiesta di trasmettere l'elenco delle aree inserite nel perimetro della Zes con riferimenti catastali pertinenti ed ulteriori dati identificativi complementari, fornendo, anche qui, apposita scheda di ricognizione territoriale e fissando al giorno 2 settembre pv il termine di scadenza per l'invio. E' evidente, come ampiamente elencato, l'intenso lavoro compiuto in questi mesi per avviare finalmente il Piano strategico di sviluppo. Ringrazio per questo tutti coloro che hanno collaborato al progetto, importante per la crescita socio-economica e naturalmente occupazionale del nostro territorio". (segue) (Ren)