Puglia: Borraccino, al via la ricognizione delle are Zes inserite nella perimetrazone (4)

- "Attualmente - ha aggiunto Borraccino - ci troviamo alla fase conclusiva di ricognizione delle aree che completeranno la perimetrazione definitiva all'interno della quale le aziende potranno investire già a partire dal prossimo 25 settembre, fruendo così del credito d'imposta studiato per le Zes dal Dipartimento per le politiche di coesione della presidenza del Consiglio dei ministri. Le modalità di raccolta dei dati sono identiche sia per le Zes formalmente istituite che per le Zes che abbiano positivamente concluso l'iter amministrativo propedeutico alla formale istituzione. Siamo soddisfatti per il lavoro svolto sinora che ha premiato il nostro impegno anche con la istituzione all'interno della stessa regione di due Zes. Un fatto eccezionale, che ci ha visti protagonisti di questo 'caso limite' grazie alla presenza di più aree portuali lungo gli oltre 865 km di costa pugliese". "I porti - ha concluso Borraccino - sono infrastrutture importanti che occorre valorizzare al massimo, perché volano di sviluppo economico soprattutto in una regione come la nostra che occupa una posizione strategica nel cuore del Mediterraneo". (Ren)