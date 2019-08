Vietnam-Malesia: prosegue visita primo ministro malese Mahathir ad Hanoi

- Il primo ministro della Malesia, Mahathir Mohamad, accompagnato dalla moglie, è arrivato ieri sera in Vietnam, ad Hanoi, per una visita ufficiale che si concluderà domani, su invito dell’omologo vietnamita, Nguyen Xuan Phuc. La visita, ha spiegato l’ambasciatore del Vietnam a Kuala Lumpur, Le Quy Quynh, all’agenzia di stampa malese “Bernama”, punta a rafforzare le relazioni bilaterali, avviate nel 1973 ed elevate nel 2015 a partnership strategica. I due paesi del Sud-est asiatico hanno fissato per il 2020 l’obiettivo di scambi commerciali per 15 miliardi di dollari. L’anno scorso l’interscambio è stato di 13,5 miliardi di dollari. (segue) (Fim)