Vietnam-Malesia: prosegue visita primo ministro malese Mahathir ad Hanoi (2)

- Attualmente il Vietnam esporta in Malesia principalmente riso, caffè e prodotti elettronici, mentre la Malesia esporta petrolio e gas e prodotti elettronici. La Malesia è il principale investitore nel Vietnam tra i paesi dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico. Il diplomatico ha osservato che ci sono interessanti opportunità da sfruttare nel commercio e negli investimenti: in particolare, il Vietnam potrebbe investire nell’agricoltura e nella trasformazione alimentare in Malesia mentre la Malesia potrebbe investire nel mercato immobiliare e nell’industria elettronica in Vietnam. (Fim)