Migranti: governo Libia, “Onu ha smesso di fornire assistenza nei rimpatri”

- Le Nazioni Unite hanno smesso di fornire assistenza al governo di Tripoli per quanto riguarda il rimpatrio dei migranti illegali dalla Libia. Lo ha detto il ministro dell’Interno del Governo di accordo nazionale (Gna), Fathi Bashagha, durante un incontro a Tripoli con il vice Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Kelly Clements. "Il Gna sta affrontando la questione dei rifugiati su base umanitaria e questo rappresenta un enorme onere per la Libia: altri paesi dovrebbero cooperare per alleviare le sofferenze", ha detto Bashagha, denunciando che le Nazioni Unite "hanno smesso di fornire assistenza in merito al rimpatrio dei migranti illegali". In un comunicato pubblicato su Facebook, il ministro libico originario di Misurata, la “città-Stato” 180 chilometri a est di Tripoli, ha chiesto di alleggerire le pressioni sul governo per quanto riguarda la crisi migratoria. "In questo senso non bisogna tirare troppo la corda, soprattutto perché la Libia si trova in circostanze difficili e tuttavia collabora con le organizzazioni internazionali competenti per trovare soluzioni a questo problema", ha aggiunto Bashagha. (Lit)