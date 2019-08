Cina: yuan, tassodi cambio midpoint fissato ai minimi da oltre 11 anni

- La Banca popolare cinese (Pboc) ha ulteriormente abbassato il tasso di cambio midpoint ufficiale dello yuan, ai minimi da 11 anni e mezzo. La banca centrale ha fissato il cambio a 7,0810 per dollaro prima dell’apertura dei mercati di oggi, più basso dello 0,34 per cento rispetto al precedente fix di 7,0570 per dollaro e ai minimi dal 18 marzo 2008. Quello di oggi è stato l’abbassamento del tasso ufficiale di guidance più marcato dallo scorso 7 agosto. Il tasso è comunque superiore a quello previsto dagli analisti, ed è stato interpretato dagli esperti del settore come un tentativo di Pechino di frenare il deprezzamento dello yuan. (segue) (Cip)