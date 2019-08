Venezuela: da ottobre tessera unica di vaccinazione per migranti in dieci paesi americani

- Ministri e autorità sanitarie di undici paesi americani hanno accordato la creazione di una tessera unica di vaccinazioni per le migliaia di migranti venezuelani in fuga dalla crisi. Riuniti nella città colombiana di Cucuta, principale punto di entrata dal Venezuela, i delegati hanno approvato "all'unanimità una tessera unica di vaccinazione regionale che accompagnerà i migranti a partire da ottobre", secondo quanto ha riferito ai media il ministro colombiano della Salute Juan Pablo Uribe. Un documento pensato per evitare il propagarsi di malattie infettive nella regione e che si aggiunge alle misure migratorie che ciascun paese dispone per disciplinare i flussi in entrata e cercare. L'iniziativa verrà appoggiata dalle agenzie internazionali nelle fasi tecniche di stampa, diffusione e funzionamento della tessera, ha assicurato Uribe. (segue) (Mec)