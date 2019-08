Venezuela: da ottobre tessera unica di vaccinazione per migranti in dieci paesi americani (2)

- La decisione è stata presa nel corso della terza conferenza regionale dei ministri della Salute, alla presenza di funzionari di Colombia, Stati Uniti, Panama, Repubblica Dominicana, Canada, Argentina, ECuador, Haiti, Perù, Paraguay e Santa Lucia. Il loro lavoro, ha riferito ancora Uribe, ha permesso di stabilire "quali sono i vaccini da prescrivere, l'età cui devono essere applicati e come debbono essere registrati per assicurare che siano effettuati in caso di mancanza e non ripetuti se già somministrati". La tessera unica "dimostra che i nostri paesi possono lavorare assieme prendendo decisioni, standard di attenzione e protocolli che ci permettono di essere più efficaci nella risposta a questa crisi migratoria", ha sottolineato. (segue) (Mec)