Venezuela: da ottobre tessera unica di vaccinazione per migranti in dieci paesi americani (3)

- La misura è parte di un pacchetto che prevede - tra l'altro - interventi per ridurre la diffusione e mortalità della malaria, riapparsa in Venezuela dopo che era stata sradicata, prevenire la diffusione dell'Hiv e assisterne i migranti che già ne fossero colpiti, così come prestare assistenza alle persone affette da malattie croniche non trasmissibili, come cancro, diabete o ipertensione e accompagnare i casi di disturbi mentali. Secondo le Nazioni Unite, un quarto dei 30 milioni di persone che compongono la popolazione del Venezuela ha bisogno di attenzioni mediche. Dal 2015, sempre secondo le stime Onu, oltre quattro milioni di venezuelani hanno lasciato il paese a causa della crisi, cercando riparo in diversi paesi della regione. (segue) (Mec)