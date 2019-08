Venezuela: da ottobre tessera unica di vaccinazione per migranti in dieci paesi americani (4)

- I delegati hanno visitato l'ospedale di Cucuta, dove il 70 per cento delle nascite sono di madri venezuelane, uno dei ponti internazionali alla frontiera tra i due paesi e un ristorante per migranti gestito dalla Chiesa cattolica. "Affrontare la crisi umanitaria causata dal fallito regime di Nicolas Maduro è una priorità per il presidente Donald Trump e la sua amministrazione, ha detto il segretario della Salute Usa, Alex Azar assicurando che Washington ha trasferito a diversi paesi latinoamericani circa 256 milioni di dollari di aiuti umanitari per fronteggiare l'emergenza. "Tutti questi paesi stanno lavorando d'intesa con il governo" del presidente dell'Assemblea nazionale (An) Juan Guaidò, "per prepararsi al giorno in cui la libertà torni in Venezuela", ha aggiunto Azar citato dai media locali. (segue) (Mec)