Venezuela: da ottobre tessera unica di vaccinazione per migranti in dieci paesi americani (5)

- L'introduzione della tessera contribuisce a definire un quadro normativo e organizzativo in continua evoluzione, per i migranti venezuelani in fuga dalla crisi. Nella giornata di lunedì le autorità ecuadoriane hanno reso obbligatoria la richiesta di un visto umanitario per accettare cittadini venezuelani in entrata. L'imminenza dell'entrata in vigore del documento ha portato a un sovraffollamento delle frontiere. Una misura che in precedenza aveva varato il Perù, riducendo sensibilmente in un solo mese i flusso di venezuelani in cerca di una sistemazione stabile. (segue) (Mec)