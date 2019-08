Venezuela: da ottobre tessera unica di vaccinazione per migranti in dieci paesi americani (6)

- Durante un suo recente incontro con l’inviato speciale Onu per la crisi venezuelana, Eduardo Stein, il ministro degli Esteri colombiano, Carlos Holmes Trujillo, ha lamentato che le risorse destinate dalla comunità internazionale ai migranti e rifugiati venezuelani in Colombia sono insufficienti. Il ministro ha affermato che i 96 milioni di dollari fin qui stanziati dalle Nazioni Unite non bastano per fare fronte all'ingresso crescente di venezuelani nel paese. “La mobilitazione delle risorse è ancora insufficiente se si tiene conto del fatto che in questi ultimi tre mesi il nostro paese ha ricevuto più di 100 mila nuovi migranti, arrivando a un totale di oltre 1,4 milioni”, ha detto il ministro, secondo quanto riferisce il quotidiano “El Tiempo”. (segue) (Mec)