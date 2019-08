Corea del Sud: 2mila miliardi di won per le aziende in risposta a tensioni commerciali

- Il governo della Corea del Sud ha annunciato lunedì che destinerà oltre 2mila miliardi di won (1,64 miliardi di dollari) agli aiuti alle aziende nazionali colpite dalle ostilità commerciali con il Giappone nel bilancio del prossimo anno fiscale. Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in, ha personalmente sottoscritto un fondo equity che investe in produttori nazionali di materiali e componenti, come gesto a sostegno delle aggressive politiche di sussidio fiscale. “Il governo assumerà il necessario ruolo di sostegno fiscale, anche a costo di un temporaneo deficit fiscale”, ha dichiarato il ministro delle Finanze, Hong Nam-ki. “Abbiamo tentato di definire un bilancio dello Stato il più espansivo possibile per il prossimo anno, riflettendo la forte volontà del governo di rivitalizzare l’economia”, ha aggiunto il ministro. Il deputato del Partito democratico Cho Jeong-sik ha aggiunto, nel corso di una differente conferenza stampa, che altri fondi di riserva verranno destinati dallo Stato alle misure in risposta alla crisi commerciale con il Giappone. (segue) (Git)