Malesia: Kuala Lumpur vuole usare l’olio di palma per finanziare gli acquisti militari

- Il governo della Malesia ha avviato colloqui con almeno sei paesi in merito alla possibilità di utilizzare l’olio di palma come contropartita per le forniture militari. La terza economia asiatica vuole sostituire parte delle obsolete dotazioni delle sue Forze armate e rafforzare le sue capacità difensive, ma è alle prese con ristrettezze di bilancio, e un ulteriore taglio agli stanziamenti per la difesa, quest’anno, ha fatto definitivamente naufragare gli sforzi per il rinnovo della flotta della Marina militare, le cui navi sono in servizio in alcuni casi da oltre 35 anni. Il ricorso all’olio di palma, di cui la Malesia è secondo produttore mondiale, potrebbe aprire al paese nuove opzioni, aiutandolo a coprire parte dei costi di ammodernamento, ha dichiarato ieri il ministro della Difesa, Mohamad Sabu. Il ministro ha dichiarato che discussioni in tal senso sono state intavolate con Cina, Russia, India, Pakistan, Turchia e Iran. (Fim)