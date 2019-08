Usa-Cina: legislatori statunitensi sollecitano fondi pensione a evitare azioni cinesi

- Un gruppo bipartisan di senatori statunitensi, incluso il repubblicano Marco Rubio, hanno sollecitato un fondo pensione per dipendenti federali a riconsiderare i piani per l’investimento in aziende quotate cinesi a partire dal prossimo anno. La decisione del fondo di passare un indice Msci che include aziende cinesi “esporrà quasi 50 miliardi di dollari di asset previdenziali dei dipendenti del governo federale, inclusi membri delle Forze armate, a rischi materiali gravi e non divulgabili” derivanti dai legami diretti tra le aziende e il governo cinesi, hanno scritto Rubio e il senatore democratico Jeanne Shaheen in una lettera al presidente del Federal Retirement Thrift Investment Board, Michael Kennedy. Il consiglio di amministrazione gestisce il fondo Thrift Savings Plan, che gestisce circa 600 miliardi di dollari di asset di 5,7 milioni di contribuenti. (segue) (Was)