Usa-Giappone: Trump non sta valutando tariffe su auto giapponesi “in questo momento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato ieri che per il momento gli Stati Uniti non imporranno nuove tariffe alle automobili importate dal Giappone, mentre i due paesi alleati continuano i negoziati in vista della firma di un accordo di libero scambio, che dovrebbe giungere alla fine di settembre. Durante una conferenza stampa a margine del summit G7 a Biarritz, in Francia, Trump ha dichiarato di non considerare tariffe sulle auto giapponesi “in questo momento”. “E’ qualcosa che se volessi potrei fare in un secondo momento, ma ora non ci stiamo pensando”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca, che nel fine settimana ha annunciato con il premier giapponese Shinzo Abe l’accordo in merito ai principi fondamentali di un accordo commerciale tra i due paesi. Il rappresentante del Commercio Usa, Robert Lighthizer, ha dichiarato che l’accordo potrebbe arrivare ad aumentare le esportazioni di prodotti agricoli Usa verso il Giappone di 7 miliardi di dollari annui, rispetto agli attuali 14 miliardi. (segue) (Git)