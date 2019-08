Usa-Giappone: Trump non sta valutando tariffe su auto giapponesi “in questo momento” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo commerciale tra Stati Uniti e Giappone oggetto dell’intesa di principio annunciata nel fine settimana dai leader di quei due paesi, ed elogiato in particolare dal presidente Usa, Donald Trump, costituisce secondo Tokyo una partita ancora aperta. A rapidità con cui i due alleati sono giunti a concordate gli “elementi fondamentali” dell’accordo, a soli quattro mesi dall’avvio concreto dei negoziati, ha sorpreso molti analisti, che si aspettavano tempi molto più lunghi e che ritengono, sulla base dei pochi elementi già divulgati, che Tokyo abbia ceduto a concessioni significative a Washington. Il conflitto commerciale con la Cina ha reso un accordo commerciale con il Giappone essenziale per l’amministrazione Trump, che ha bisogno di riconquistare la fiducia dell’elettorato rurale in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno. Il Giappone, che lo scorso anno ha fatto tutto il possibile per evitare una rinegoziazione dei rapporti commerciali tra i due paesi, è interessato a sua volta a una rapida conclusione delle trattative per “controllare i danni”, come affermato da un funzionario governativo anonimo citato dall’agenzia di stampa “Kyodo”. Pare però che gli Usa, a fronte del significativo abbassamento delle barriere tariffarie per la loro carne bovina, non abbiano fornito concessioni specifiche al settore dell’automotive giapponese, che teme un aumento dei dazi Usa. (segue) (Git)