Usa-Giappone: Trump non sta valutando tariffe su auto giapponesi “in questo momento” (3)

- Giappone e Stati Uniti firmeranno un “grande accordo commerciale” nel mese di settembre. Lo riferiscono fonti governative dei due paesi, dopo l’annuncio dell’intesa di principio da parte dei leader dei due paesi a Biarritz, in Francia, a margine del summit G7 dello scorso fine settimana. Le settimane che precedono la firma serviranno a definire gli ultimi dettagli che restano oggetto di controversia, come accennato dal premier giapponese, Shinzo Abe, in occasione dell’annuncio congiunto. Proprio Abe ha dichiarato che l’accordo “darà un grande beneficio ad entrambe le nostre economie”. “Vogliamo assicurarci che le nostre delegazioni accelerino il lavoro rimanente, per conseguire l’obiettivo della firma dell’accordo a margine della prossima Assemblea generale Onu”, ha aggiunto il premier giapponese, riferendosi all’assemblea in programma alla fine del mese di settembre. (segue) (Git)