Usa-Giappone: Trump non sta valutando tariffe su auto giapponesi “in questo momento” (5)

- Secondo indiscrezioni della stampa giapponese, i negoziatori hanno concordato che il Giappone imporrà tariffe sui prodotti agricoli e sulle carni bovine e suine statunitensi non superiori a quelle applicate ai membri del Partenariato Trans-Pacifico (Tpp), dal quale gli Usa si sono ritirati: le tariffe sulla carne bovina Usa dovrebbero passare così dal 38,5 al 9 per cento. Gli Stati Uniti elimineranno invece i prelievi su una vasta gamma di prodotti industriali giapponesi; tuttavia, le tariffe sulle automobili giapponesi dovrebbero essere oggetto di ulteriori negoziati perché Washington continua a ritenere lo squilibrio nella bilancia commerciale un problema. Il ministro giapponese Toshimitsu Motegi, incaricato dei negoziati, si è detto convinto che la firma dell’accordo tutelerà l’industria dell’auto del Giappone da dazi più elevati, che potrebbero essere imposti dagli Usa per ragioni di sicurezza. (segue) (Git)