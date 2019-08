Indonesia: il presidente Widodo annuncia il sito della nuova capitale (2)

- “Perché la fretta? Perché non possiamo lasciare che Giacarta e l’isola di Giava continuino a reggere un onere sempre più gravoso in termini di densità abitativa, grave congestione del traffico ed inquinamento idrico e atmosferico”, ha detto il presidente Widodo durante una diretta televisiva per annunciare il sito della nuova capitale. “Il gap economico tra Giava e il resto del paese ha continuato ad acuirsi nonostante la politica di autonomia regionale lanciata nel 2001”, ha inoltre ricordato il presidente indonesiano. Widodo ha ricordato che il 54 per cento della popolazione indonesiana di 260 milioni di persone vive a Giava, e che l’isola produce il 58 per cento del pil nazionale, pur essendo la più piccola tra le cinque maggiori isole del paese. (segue) (Fim)