Governo: Renzi, Salvini ossessionato da me, relax omonimo

- A pochi minuti dalla conclusione della conferenza stampa del leader della Lega, Matteo Salvini al Senato, arriva il commento del senatore del Pd Matteo Renzi su Facebook: "Ascoltando la conferenza stampa del prossimo ex ministro dell’Interno ho come l’impressione che Salvini sia leggermente ossessionato da me. E dire che questo caos l’ha fatto tutto da solo. Relax, omonimo #NoTax #NoIva", scrive Renzi sul social network. (Com)