Mercosur: Macron, Francia non firmerà accordo per atteggiamento di Bolsonaro

- La Francia non intende firmare l'accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur, il mercato comune dell'America del sud, raggiunto lo scorso giugno: lo ha ribadito oggi il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di un'intervista rilasciata durante l'edizione serale del telegiornale dell'emittente "France 2", al termine dei lavori per il G7 che si è concluso oggi a Biarritz. Macron ha affermato che la Francia ha assunto una posizione "molto dura" nelle negoziazioni e che allo stato attuale delle cose non firmerà l'accordo visto che il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro "non ha rispettato la parola" sugli impegni climatici. (Frp)