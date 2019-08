Usa-Ucraina: Bolton si recherà a Kiev per incontrare funzionari ucraini

- Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Bolton, ha dichiarato oggi, 26 agosto, che si recherà a Kiev per incontrare alcuni funzionari ucraini e che Washington sostiene gli sforzi di riforma del presidente Volodymyr Zelensky. "Non vedo l'ora di incontrare i nostri partner a Kiev", ha dichiarato Bolton sul suo profilo Twitter. "Sosteniamo gli sforzi di riforma e la visione del presidente Zelensky per creare un'Ucraina più forte e più prospera", ha scritto. Giovedì scorso, la vice ministro degli Esteri ucraina Olena Zerkal ha dichiarato che Zelenskyy e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump dovrebbero firmare una serie di documenti bilaterali nella loro prossimoincontro a Varsavia, in Polonia. Trump arriverà nel paese la sera del 31 agosto. (Was)