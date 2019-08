Paraguay-Argentina: centrale binazionale Yacyretà, tecnici paraguaiani sul "piede di guerra"

- Il direttore tecnico di parte paraguaiana della centrale elettrica binazionale di Yacyretà, Leopoldo Melo, ha accusato oggi il suo pari di parte argentina, Luis Marcelo Cardinali, di ostacolare importanti lavori di adeguamento della linea di alta tensione che fornisce di energia il sistema di distribuzione in Paraguay e che la situazione che si vive nella centrale è "estremamente delicata". "Siamo sul piede di guerra", ha affermato Melo al quotidiano "Abc". Il direttore paraguaiano invoca una questione di "sovranità" e afferma che non "cederà" di fronte al diniego argentino a costo anche di "usare la forza". Secondo quanto dichiarato da Melo era programmata per oggi la finalizzazione dell'installazione di nuovi pezzi arrivati dal Giappone per l'attivazione di una linea da 500 kv. L'Ente argentino regolatore per distribuzione, Cammesa, tuttavia non ha autorizzato a procedere adducendo la necessità previa di completare opere sulla rete argentina che richiedono perlomeno un anno secondo Melo. (segue) (Abu)