Usa: J&J dovrà pagare 572 milioni di dollari per l'epidemia di oppioidi in Oklahoma (2)

- Johnson & Johnson, che aveva stipulato un contratto con i coltivatori di papavero in Tasmania, forniva il 60 percento degli oppiacei che le compagnie farmaceutiche usavano per oppioidi come l'ossicodone, ha sostenuto lo Stato, e commercializzava in modo aggressivo oppioidi per medici e pazienti facendoli passare come medicinali sicuri ed efficaci. Il procuratore generale dell'Oklahoma, Mike Hunter, aveva cercato di far pagare a J&J oltre 17 miliardi di dollari per aiutare lo Stato ad affrontare l'epidemia per i successivi 30 anni attraverso programmi di trattamento della dipendenza e prevenzione. (Was)