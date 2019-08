Iraq: Pentagono nega di aver effettuato attacchi contro convogli o depositi di munizioni

- Le forze armate statunitensi non hanno effettuato i recenti attacchi contro un convoglio e strutture di deposito di munizioni in Iraq: lo ha dietto ieri, 26 agosto, il portavoce del dipartimento della Difesa, Jonathan Hoffman, in un dichiarazione. "Le forze statunitensi non hanno condotto il recente attacco a un convoglio o eventuali attacchi recenti che hanno provocato l'esplosione di strutture di deposito di munizioni in Iraq", ha detto Hoffman, ribadendo che le dichiarazioni contrarie “sono false, fuorvianti e diffamatorie”. Lo scorso fine settimana un drone non identificato ha attaccato due veicoli militari appartenenti alle forze di mobilitazione popolare (Pmf), legate all'Iran, nella provincia di Anbar. Il Pmf ha anche affermato che le forze aeree israeliane hanno bombardato le strutture militari irachene con il sostegno degli Stati Uniti. Il funzionario del Pentagono ha aggiunto che gli Stati Uniti sostengono la sovranità irachena e hanno ripetutamente espresso opposizione alle azioni di attori esterni che tentano di incitare alla violenza all'interno del Paese.(Was)