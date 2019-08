Usa: sondaggio primarie Democratici, in calo Biden mentre avanzano Warren e Sanders

- Nella corsa democratica per la presidenza degli Stati Uniti l'ex vicepresidente Joe Biden ha perso terreno questa estate a favore dei candidati Elizabeth Warren e Bernie Sanders. Secondo un sondaggio della Monmouth University, pubblicato oggi, Biden ottiene il 19 per cento del sostegno degli elettori democratici, un calo a due cifre rispetto al sondaggio di Monmouth a giugno quando guidava il gruppo con il 32 per cento. Secondo i nuovi dati Sanders e Warren, i migliori candidati progressisti del campo delle primarie, sono ciascuno al 20 percento, indicando una corsa a tre. In effetti, Biden ha perso sostegno tra i Democratici che si identificano come moderati o conservatori. A giugno, circa il 40 per cento di quegli elettori ha dichiarato di sostenere Biden per la nomina democratica ma da allora il numero è sceso al 22 per cento. Il sondaggio arriva una settimana dopo che Biden ha pubblicato un annuncio televisivo che cita un recente sondaggio che lo dà come il candidato democratico più forte contro il presidente Trump. "Tutti i sondaggi concordano sul fatto che Joe Biden sia il più forte democratico a svolgere il proprio lavoro", recita lo spot, citando i recenti sondaggi tra Biden e Trump. (Was)