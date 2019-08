Usa: Stati fanno causa ad amministrazione Trump per detenzione prolungata famiglie di migranti

- Diciannove Stati Usa hanno citato in giudizio l'amministrazione Trump per la decisione di modificare un accordo federale che limita il ​​tempo di detenzione delle famiglie di migranti. "Vogliamo proteggere i bambini da danni irreparabili", ha dichiarato il procuratore generale della California, Xavier Becerra, annunciando la causa che sta conducendo insieme a numerosi procuratori. "Questa nuova regola di Trump mette a rischio insensibilmente la sicurezza e il benessere dei bambini. Mina un accordo decennale raggiunto in tribunale dal governo federale per impedire la detenzione illegale di bambini immigrati", ha dichiarato Becerra in una dichiarazione ripresa dalla stampa Usa. Una norma, presentata la scorsa settimana dal dipartimento per la Sicurezza interna, modifica il cosiddetto “accordo Flores” che stabilisce un limite di 20 giorni per la custodia dei bambini. Il piano annunciato il 21 agosto dal presidente Donald Trump permette invece che le famiglie immigrate irregolari con bambini siano detenute a tempo indeterminato. Insieme alla California alla causa si sono uniti i procuratori generali del Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington e il Distretto di Columbia. (Was)