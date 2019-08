Usa: amministrazione Trump chiede a Corte suprema di intervenire in materia d'asilo

- L'amministrazione del presidente Donald Trump ha chiesto oggi alla Corte suprema degli Stati Uniti, il massimo organo della giustizia statunitense, di revocare la decisione di un tribunale che impedisce al governo di applicare in tutti gli Stati una nuova norma che ridurrebbe le domande di asilo da parte degli immigrati al confine tra Stati Uniti e Messico. Il mese scorso, un giudice della California, Jon Tigar, ha emesso un'ingiunzione a livello nazionale che blocca la regola che riduce il diritto di chiedere asilo, costringendo chi voglia presentare la domanda a farlo prima in un paese terzo attraverso il quale è passato per recarsi negli Stati Uniti. La corte d'appello del Nono Circuito di San Francisco, il 16 agosto ha confermato l'ingiunzione di Tigar, ma l'ha limitata ai nove Stati occidentali sui quali è competente. Solo due di questi nove, California e Arizona, sono al confine con il Messico mentre in Texas e nel New Mexico la regola rimane ancora valida. L'amministrazione Trump, nei documenti depositati lunedì, chiede che i giudici espandano la norma in tutti gli Stati Usa. (Was)