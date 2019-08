Asia: vicesegretario di Stato Usa Stilwell in viaggio a Timor Est, Indonesia, Brunei e Singapore

- Il vicesegretario di Stato Usa, David Stilwell, sarà dal 27 agosto al 7 settembre 2019 a Timor Est, Indonesia, Brunei e Singapore nella sua prima visita in questi paesi da quando ha assunto il nuovo incarico. Lo rende noto un comunicato stampa del dipartimento di Stato. Stilwell si recherà a Dili dal 29 al 31 agosto, dove incontrerà il presidente della Repubblica Democratica di Timor Est, Francisco Guterres , insieme al ministro degli Affari esteri e della cooperazione, il ministro della Difesa e ministro degli Interni. Dall'1 al 3 settembre, il vicesegretario sarà a Giacarta per incontrare alti funzionari dei ministeri degli Affari esteri e degli Affari marittimi, nonché rappresentanti degli uffici del presidente e del vicepresidente. A Bandar Seri Begawan dal 3 al 4 settembre, Stilwell incontrerà alti funzionari del governo bruneiano, incluso il viceministro degli Affari esteri per discutere delle relazioni bilaterali. L'assistente segretario discuterà inoltre della cooperazione in materia di sicurezza tra Stati Uniti e Brunei ed esplorerà i modi per rafforzare i legami economici e ulteriori connessioni culturali ed educative.(Was)