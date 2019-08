Usa: arrestata donna accusata della morte dello chef Zamperoni

- Una donna di 41 anni, Angelina Barini, è stata arrestata e accusata dalle autorità di New York in relazione alla morte dello chef italiano di Cipriani Dolci, Andrea Zamperoni. La donna, che farebbe la prostituta, avrebbe avuto un ruolo in altri due casi di overdose, fornendo sostanze stupefacenti contenenti Fentanyl, un oppioide, riferiscono i media statunitensi. Sarebbe proprio lei la donna portata via dalla polizia la sera del ritrovamento del corpo del giovane in un albergo del Queens. Barini, con dei complici, avrebbe cercato di coprire la morte di Zamperoni occultando il cadavere. Si attendono intanto i risultati dell'autopsia e delle analisi tossicologiche di Zamperoni. (Was)